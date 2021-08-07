ЦСКА поддержал гимнасток Авериных после финала Олимпийских игр в Токио

Футбольный клуб ЦСКА поддержал гимнасток Дину и Арину Авериных после финала личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Девчонки – вы лучшие! Мы с вами!» — написали представители пресс-службы ЦСКА в своём «твиттере».



Напомним, россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде-2020. Её сестра Арина заняла четвёртое место. Золото сенсационно выиграла Линой Ашрам из Израиля. Бронза досталась Алине Горносько из Беларуси. Российские тренеры подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили.



На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды.