Игнатов: Кононов говорил, что я в порядке, буду играть. Но даже в «Спартак-2» не отпускали

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, по какой причине перестал получать игровую практику при бывшем наставнике клуба Олеге Кононове.



«Когда пришёл Кононов, я перестал получать игровую практику и редко выходил даже на замену. Хотя на тренировках он постоянно меня хвалил. Говорил, что я в полном порядке и буду играть. Но ничего не менялось. К тому же меня ещё и не отпускали в «Спартак-2», хотя я просил об этом. В конечном итоге игровой практики не хватило. Да и морально было непросто.



Конечно, было тяжело выдерживать нагрузки. Но в Европе ребята вовсю играют в 17-18 лет — и это в порядке вещей. Думаю, я тоже был готов. Были матчи, где выглядел неплохо. Просто, к сожалению, так сложилось, что не подходил под видение футбола Кононовым и потерял много времени. А потом ещё и травмы в течение года преследовали», — цитирует Игнатова пресс-служба «Спартака».

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