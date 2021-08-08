Жоржиньо отреагировал на информацию о возможном переходе Лукаку в «Челси»

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо высказался о возможном переходе нападающего «Интера» Ромелу Лукаку в лондонский клуб.



«Такой футболист, как Лукаку, который провёл несколько отличных сезонов в «Интере» и стал чемпионом Италии, наверняка внесёт большой вклад в успехи команды. Любой, кто готов помочь команде, будет хорошо принят здесь. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Жоржиньо Goal.com со ссылкой на TNT Sports.



Ранее появилась информация, согласно которой Лукаку согласовал контракт с «Челси». Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился. Лукаку принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, а за «Интер» выступает с 2019-го. В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач.

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