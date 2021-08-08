Агуэро подтвердил, что останется в «Барселоне», несмотря на уход Месси

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сообщил, что не планирует покидать каталонский клуб, несмотря на уход соотечественника и друга Лионеля Месси. Ранее ряд изданий сообщили, что Агуэро якобы вместе с юристами изучит контракт с целью разрыва. Утверждалось, что Серхио считает себя обманутым из-за ухода Месси.

Но аргентинец в интервью Cadena Ser сообщил, что не планирует уходить.

«Расслабьтесь, я буду с вами весь год, не беспокойтесь», — сказал Агуэро на видео.

Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Он подписал контракт с каталонцами после того, как истекло его соглашение с «Манчестер Сити».

Ожидается, что Месси теперь подпишет контракт с «ПСЖ». Официальная презентация новичка может состояться 10 августа.