Агуэро подтвердил, что останется в «Барселоне», несмотря на уход Месси
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Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро сообщил, что не планирует покидать каталонский клуб, несмотря на уход соотечественника и друга Лионеля Месси. Ранее ряд изданий сообщили, что Агуэро якобы вместе с юристами изучит контракт с целью разрыва. Утверждалось, что Серхио считает себя обманутым из-за ухода Месси.
Но аргентинец в интервью Cadena Ser сообщил, что не планирует уходить.
«Расслабьтесь, я буду с вами весь год, не беспокойтесь», — сказал Агуэро на видео.
Агуэро перешёл в «Барселону» во время межсезонья. Он подписал контракт с каталонцами после того, как истекло его соглашение с «Манчестер Сити».
Ожидается, что Месси теперь подпишет контракт с «ПСЖ». Официальная презентация новичка может состояться 10 августа.
Новость по темеАгуэро не покинет «Барселону», несмотря на уход Месси
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