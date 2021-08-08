«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» одержали победы в 5-м туре ФНЛ

В ФНЛ состоялись два матча 5-го тура. В Хабаровске «СКА-Хабаровск» принимал «Краснодар-2», а в Томске «Томь» встречалась с «Оренбургом».

«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Краснодаром-2». Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный мяч на 44-й минуте забил Давид Караев, реализовавший пенальти. После этой победы «СКА-Хабаровск» набрал 11 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.

В свою очередь «Оренбург» нанёс гостевое поражение «Томи» со счётом 2:1. На 62-й минуте Михаил Сиваков вывел оренбуржцев вперёд. На 73-й минуте Александр Ставпец с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счёте, а победу гостям принёс точный удар Джоэля Фамейе на 82-й минуте.

«Оренбург» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ.