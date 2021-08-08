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«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» одержали победы в 5-м туре ФНЛ

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» одержали победы в 5-м туре ФНЛ
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В ФНЛ состоялись два матча 5-го тура. В Хабаровске «СКА-Хабаровск» принимал «Краснодар-2», а в Томске «Томь» встречалась с «Оренбургом».

«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче с «Краснодаром-2». Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный мяч на 44-й минуте забил Давид Караев, реализовавший пенальти. После этой победы «СКА-Хабаровск» набрал 11 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице.

В свою очередь «Оренбург» нанёс гостевое поражение «Томи» со счётом 2:1. На 62-й минуте Михаил Сиваков вывел оренбуржцев вперёд. На 73-й минуте Александр Ставпец с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счёте, а победу гостям принёс точный удар Джоэля Фамейе на 82-й минуте.

«Оренбург» набрал 10 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице ФНЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Краснодар-2
Краснодар
1:0 Караев – 44' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 5-й тур
08 августа 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Томь
Томск
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Сиваков – 62'   1:1 Ставпец – 73' (пен)   1:2 Фамейе – 82'
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