Павел Погребняк: в РПЛ меня можете не ждать, а вот в АПЛ — ждите

Нападающий Павел Погребняк, покинувший «Урал», рассказал о планах на будущее.
«В РПЛ можете меня не ждать, а вот в АПЛ — ждите. Это все мои новости по поводу моей будущей карьеры», — приводит слова Погребняка Sport24.
Павел Погребняк выступал за «Урал» с 2018 года, перейдя в клуб после развала «Тосно», в составе которого он стал обладателем Кубка России. До этого россиянин играл за московское «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», петербуржский «Зенит», «Томь», «Шинник», «Химки», «Балтику» и московский «Спартак», воспитанником которого является.
В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре гола. Всего в составе «Урала» Погребняк провёл 52 матча и забил 12 голов. В 2019 году вместе со «шмелями» он дошёл до финала Кубка России, где екатеринбуржцы уступили московскому «Локомотиву» (0:1).
- 8 августа 2021
-
15:51
-
15:39
-
15:29
-
15:28
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:36
-
14:30
-
14:23
-
14:04
-
13:51
-
13:40
-
13:36
-
13:34
-
13:10
-
13:07
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:04
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:36
-
11:30
-
10:54
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:49