Павел Погребняк: в РПЛ меня можете не ждать, а вот в АПЛ — ждите

Нападающий Павел Погребняк, покинувший «Урал», рассказал о планах на будущее.



«В РПЛ можете меня не ждать, а вот в АПЛ — ждите. Это все мои новости по поводу моей будущей карьеры», — приводит слова Погребняка Sport24.



Павел Погребняк выступал за «Урал» с 2018 года, перейдя в клуб после развала «Тосно», в составе которого он стал обладателем Кубка России. До этого россиянин играл за московское «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», петербуржский «Зенит», «Томь», «Шинник», «Химки», «Балтику» и московский «Спартак», воспитанником которого является.



В минувшем сезоне 37-летний форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре гола. Всего в составе «Урала» Погребняк провёл 52 матча и забил 12 голов. В 2019 году вместе со «шмелями» он дошёл до финала Кубка России, где екатеринбуржцы уступили московскому «Локомотиву» (0:1).

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