Защитник «Манчестер Юнайтед» Туанзебе перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Акселя Туанзебе на правах аренды. Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.



Ранее Туанзебе уже играл в аренде в «Астон Вилле» в 2018-2019 годах. В завершившемся сезоне чемпионата Англии Туанзебе провёл за «Манчестер Юнайтед» 9 матчей (4 — в основе) и получил две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.



«Астон Вилла» в 38 матчах набрала 55 очков и заняла 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86). Новый сезон в английской Премьер-лиге начнётся 13 августа. В матче 1-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Астон Вилла» сыграет с «Уотфордом». Игра пройдёт 14 августа.