«Локомотив» и «Сочи» интересуются нападающим загребского «Динамо»
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Нападающий загребского «Динамо» Сандро Куленович может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. 21-летним футболистом интересуются «Сочи» и «Локомотив», информирует польский инсайдер Збигнев Шульчик в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, Куленович также входит в сферу интересов «Ноттингем Форест» и одного американского клуба, название которого не уточняется.
Сам игрок не против отправиться в аренду за игровой практикой. Сандро не горит желанием полноценно покидать стан загребского «Динамо».
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Куленовича в € 1 млн. Футболист заигран за молодёжную сборную Хорватии. Помимо «Динамо» он успел поиграть в варшавской «Легии», хорватской «Риеке» и молодёжке «Ювентуса».
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