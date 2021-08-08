«Локомотив» и «Сочи» интересуются нападающим загребского «Динамо»

Нападающий загребского «Динамо» Сандро Куленович может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. 21-летним футболистом интересуются «Сочи» и «Локомотив», информирует польский инсайдер Збигнев Шульчик в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Куленович также входит в сферу интересов «Ноттингем Форест» и одного американского клуба, название которого не уточняется.

Сам игрок не против отправиться в аренду за игровой практикой. Сандро не горит желанием полноценно покидать стан загребского «Динамо».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Куленовича в € 1 млн. Футболист заигран за молодёжную сборную Хорватии. Помимо «Динамо» он успел поиграть в варшавской «Легии», хорватской «Риеке» и молодёжке «Ювентуса».