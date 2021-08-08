«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Нижним Новгородом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в клубном YouTube-канале видео, на котором показала, что осталось за кадром матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом», в котором красно-белые сенсационно уступили со счётом 1:2.
«Домашняя неудача. За кадром матча с «Нижним Новгородом». На два пропущенных гола в дебюте игры красно-белые смогли ответить только одним мячом Эсекьеля Понсе в концовке», — написала пресс-служба «Спартака».
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига»
Напомним, в двух предыдущих турах «Спартак» проиграл казанскому «Рубину» (0:1) и победил «Крылья Советов» (1:0). «Нижний Новгород» одолел «Сочи» (1:0) и сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
«Спартак» в трёх матчах набрал 3 очка и занимает 9-е место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (7) — третий.
- 8 августа 2021
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:46
-
18:37
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:18
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:00
-
16:45
-
16:28
-
16:22
-
16:18
-
16:08
-
15:51
-
15:39
-
15:29
-
15:28
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:36
-
14:30
-
14:23
-
14:04