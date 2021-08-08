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Овечкин: Карпин — опытный человек. Надеюсь, что наша сборная с ним станет лучше

Овечкин: Карпин — опытный человек. Надеюсь, что наша сборная с ним станет лучше
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы «Динамо» в матче с ЦСКА (2:1) прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Кого бы я посоветовал взять Карпину в сборную? Я не футбольный специалист, только Валерию решать. Он опытный человек, надеюсь, что наша сборная с ним станет лучше и будет побеждать», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде. В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве».

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