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Агент форварда загребского «Динамо» подтвердил интерес «Сочи»

Агент форварда загребского «Динамо» подтвердил интерес «Сочи»
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Бранко Хучика, агент нападающего загребского «Динамо» Сандро Куленовича, прокомментировал информацию об интересе «Сочи» и «Локомотива» к хорвату.

«Нет, «Локомотив» не интересуется моим клиентом. Есть интерес со стороны «Сочи», посмотрим, что получится из этого», — цитирует Хучику «Евро-Футбол.Ру».

В прошлом сезоне Куленович выступал на правах аренды за хорватскую «Риеку», провёл 37 матчей, забил 8 голов, отдал 6 результативных передач.

Сообщалось, что Куленович может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, так как им интересуются «Сочи» и «Локомотив». Куленович также входит в сферу интересов «Ноттингем Форест» и одного американского клуба, название которого не уточняется.

Сам игрок не против отправиться в аренду за игровой практикой. Сандро не горит желанием полноценно покидать стан загребского «Динамо». Стоимость 21-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в € 1 млн.

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