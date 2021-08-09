Агент форварда загребского «Динамо» подтвердил интерес «Сочи»

Бранко Хучика, агент нападающего загребского «Динамо» Сандро Куленовича, прокомментировал информацию об интересе «Сочи» и «Локомотива» к хорвату.
«Нет, «Локомотив» не интересуется моим клиентом. Есть интерес со стороны «Сочи», посмотрим, что получится из этого», — цитирует Хучику «Евро-Футбол.Ру».
В прошлом сезоне Куленович выступал на правах аренды за хорватскую «Риеку», провёл 37 матчей, забил 8 голов, отдал 6 результативных передач.
Сообщалось, что Куленович может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, так как им интересуются «Сочи» и «Локомотив». Куленович также входит в сферу интересов «Ноттингем Форест» и одного американского клуба, название которого не уточняется.
Сам игрок не против отправиться в аренду за игровой практикой. Сандро не горит желанием полноценно покидать стан загребского «Динамо». Стоимость 21-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в € 1 млн.
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