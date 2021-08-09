Полиция арестовала двух человек после беспорядков на матче «Монпелье» — «Марсель»

Два человека были заключены под стражу после матча 1-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель», прерванного из-за беспорядков, сообщает AFP.



Напомним, арбитр Жереми Пиньяр остановил встречу, проходившую на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье, в самой концовке. «Монпелье» в первом тайме забил два мяча, но после перерыва пропустил трижды. Раздосадованные фанаты начали забрасывать поле посторонними предметами. Наиболее активные болельщики находились за воротами «Марселя». В итоге возник риск попадания и нанесения травмы голкиперу Стивену Манданда.

Бутылка, брошенная с трибун, попала в полузащитника «Марселя» Валентина Ронжье, который остался в запасе на эту встречу. В результате у него было разбито лицо. После перерыва матч был доигран, победу одержал «Марсель» (3:2).

По итогам прошлого сезона «Марсель» занял пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» завершил сезон на восьмом месте.