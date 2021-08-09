Эджуке — о поражении в матче с «Динамо»: будем извлекать уроки и пытаться всё исправить

Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал результат матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).
«Мы начали очень хорошо, создавали моменты, держали мяч. Играли в атакующий футбол и следовали указаниям тренера. Мы не имели права пропускать голы так легко, как пропустили. Что касается второго тайма, мне сложно говорить за всех. Возможно, это психологический момент. Мы теряем фокус и концентрацию в игре. Поэтому второй тайм начался не так, как мы хотели.
Победная серия «Динамо» в матчах с ЦСКА — это какое-то сумасшествие. Мы всегда работаем на пределе, стараемся отдавать всё ради победы. А потом случается пенальти, второй гол, и мы выпускаем игру из рук. Это странно. Конечно, хорошо, что я забиваю. Но с другой стороны, мы проиграли матч. Наша цель — брать три очка в каждой игре. Нужно позитивно смотреть на будущее. Будем извлекать уроки и пытаться всё исправить», — сказал Эджуке в интервью пресс-службе ЦСКА.
- 9 августа 2021
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