«Бешикташ» прекратил переговоры с Диего Костой из-за завышенных требований бразильца

«Бешикташ» решил отказаться от идеи подписания нападающего Диего Косты, сообщает Globo Esporte.
Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби счёл завышенными требования бразильца и наложил вето на сделку. Диего Коста хотел получать € 4 млн в год. Помимо своей зарплаты, он требовал процент от продаж футболок с его именем и € 1 млн бонусов. Сейчас Коста ведёт переговоры с бразильским «Атлетико Минейро».
Форвард имеет статус свободного агента после ухода из «Атлетико» в декабре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. В минувшем сезоне форвард успел провести за мадридцев семь матчей, в которых забил два гола.
На протяжении карьеры Коста выступал за португальские «Брагу», «Пенафиел», испанские «Атлетико», «Сельту», «Альбасете», «Вальядолид», «Райо Вальекано» и английский «Челси».
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