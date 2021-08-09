У Месси всё ещё нет полной договорённости с «ПСЖ»
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Аргентинский футболист Лионель Месси пока не договорился о контракте с футбольным клубом «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Жюльен Мейнард со ссылкой на Telefoot в «Твиттере».
«Лео Месси всё ещё в Барселоне. Переговоры между «ПСЖ» и игроком продолжаются. Полного согласия пока нет. Оптимизм сохраняется. Всё может измениться в любую секунду», — написал журналист в социальной сети.
Напомним, ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец согласовал контракт с французским клубом.
Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».
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