Геркус: через поколение мы вообще забудем, что такое чемпионат Европы

Экс-президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением по поводу лимита легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Раньше была армейская защита. А все остальные пошли по пути привоза центральных защитников. И бывали случаи, когда клуб за сезон ни разу не ставил своего игрока. Слава богу, хоть полузащитников ставим. Так что если мы снимем лимит, то молодых вообще не будет. Нынешние российские футболисты доиграют, а потом через поколение мы вообще забудем, что такое чемпионат Европы. Если бы англичане не стали защищать своих молодых игроков, то и сборной у них никакой не было бы», — цитирует Геркуса портал Metaratings.