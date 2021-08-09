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Азмун интересен «Лиону»

Азмун интересен «Лиону»
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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру во Франции. В переходе иранца заинтересован французский футбольный клуб «Лион». Об этом сообщает агентство L'Équipe.

В услугах Сердара заинтересован лично главный тренер команды Петер Бос.

Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

Иранец забил 4 гола в 3 играх РПЛ в этом сезоне.

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