Александр Кержаков: довольны тем, что нам удалось выиграть у «Спартака»

Тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков поделился мнением по поводу успехов команды на старте сезоне РПЛ.

«Наши результаты? Сложно обсуждать, ведь с какой-то стороны это всё сенсация. Для нас, как для дебютанта, каждая встреча как праздник и большое событие. Все в клубе хотят показать себя с лучшей стороны. Мы наслаждаемся теми минутами, которые проводим в РПЛ. Отдаём на поле все силы, а как получается, так получается. Довольны тем, что нам удалось выиграть у „Спартака“, но понимаем, что нас ожидает сложный путь, в эйфорию не впадаем. Нам надо попробовать закрепиться в чемпионате России. В „Нижнем Новгороде“ каждый футболист, сколько бы он не проводил на поле, отдаётся полностью. Мы уступаем соперникам в опыте, в психологии. Но всё приходит со временем. У нас пока три человека выбыло из-за травм. Сложно говорить о том, сколько новичков я жду. Сейчас рассчитываем на то, что получится дозаявить нескольких футболистов. Думаю, что в будущем у нас будет обойма побольше, чтобы давать возможность отдохнуть лидерам. 14-15 человек в костяке — это мало. Долги? Как я понял, что всё сейчас погасили», — сказал Кержаков в эфире программы «8-16».

Напомним, футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал 2 победы и 1 раз сыграл вничью в трёх стартовых матчах Российской Премьер-Лиги.