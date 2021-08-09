Александр Кержаков: довольны тем, что нам удалось выиграть у «Спартака»

Тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Кержаков поделился мнением по поводу успехов команды на старте сезоне РПЛ.
«Наши результаты? Сложно обсуждать, ведь с какой-то стороны это всё сенсация. Для нас, как для дебютанта, каждая встреча как праздник и большое событие. Все в клубе хотят показать себя с лучшей стороны. Мы наслаждаемся теми минутами, которые проводим в РПЛ. Отдаём на поле все силы, а как получается, так получается. Довольны тем, что нам удалось выиграть у „Спартака“, но понимаем, что нас ожидает сложный путь, в эйфорию не впадаем. Нам надо попробовать закрепиться в чемпионате России. В „Нижнем Новгороде“ каждый футболист, сколько бы он не проводил на поле, отдаётся полностью. Мы уступаем соперникам в опыте, в психологии. Но всё приходит со временем. У нас пока три человека выбыло из-за травм. Сложно говорить о том, сколько новичков я жду. Сейчас рассчитываем на то, что получится дозаявить нескольких футболистов. Думаю, что в будущем у нас будет обойма побольше, чтобы давать возможность отдохнуть лидерам. 14-15 человек в костяке — это мало. Долги? Как я понял, что всё сейчас погасили», — сказал Кержаков в эфире программы «8-16».
Напомним, футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал 2 победы и 1 раз сыграл вничью в трёх стартовых матчах Российской Премьер-Лиги.
- 9 августа 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:43
-
23:27
-
23:11
-
23:03
-
23:00
-
22:46
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:05
-
22:03
-
21:42
-
21:37
-
21:15
-
21:14
-
20:53
-
20:32
-
20:27
-
20:13
-
20:12
-
19:55
-
19:29
-
19:18
-
19:11
-
18:52
-
18:35
-
18:21
-
18:20
-
18:03
-
17:54
-
17:49
-
17:35