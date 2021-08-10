Крицюк дебютировал за «Жил Висенте» в Примейре. Его команда разгромила «Боавишту»

Российский голкипер «Жил Висенте» Станислав Крицюк провёл первый матч за свой новый клуб в португальском чемпионате. Команда из Барселуша в 1-м туре дома разгромила «Боавишту» со счётом 3:0.
Крицюк провёл на поле весь матч. Голами в составе «Жил Висенте» отметились Лину и Фран Наварро, который оформил дубль.
«Жил Висенте» в июне объявил о заключении контракта с Крицюком. Соглашение 30-летнего вратаря с португальским клубом рассчитано на три сезона.
Напомним, в мае текущего года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.
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