Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маттеус: «Бавария» не явный фаворит Бундеслиги, а один из трёх равноценных претендентов

Маттеус: «Бавария» не явный фаворит Бундеслиги, а один из трёх равноценных претендентов
Комментарии

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша немецкой Бундеслиги.

«Думаю, это будет самый интересный сезон за долгое время. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» оккупируют места с первого по третье. Но явного фаворита не будет. Это будет максимально плотная борьба за чемпионство.

На мой взгляд, «Бавария» не является явным фаворитом. Скорее, она один из трёх равноценных претендентов на титул. Для Нагельсмана и его команды это будет захватывающий и тяжёлый сезон. Состав ещё предстоит определить, учитывая отъезд стольких игроков», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Germany.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд.

Новость по теме
«Я тоже играл за этот клуб в 39 лет». Маттеус предложил «Баварии» вернуть Рибери
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021