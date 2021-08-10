Маттеус: «Бавария» не явный фаворит Бундеслиги, а один из трёх равноценных претендентов

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша немецкой Бундеслиги.



«Думаю, это будет самый интересный сезон за долгое время. «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» оккупируют места с первого по третье. Но явного фаворита не будет. Это будет максимально плотная борьба за чемпионство.



На мой взгляд, «Бавария» не является явным фаворитом. Скорее, она один из трёх равноценных претендентов на титул. Для Нагельсмана и его команды это будет захватывающий и тяжёлый сезон. Состав ещё предстоит определить, учитывая отъезд стольких игроков», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Germany.



Напомним, в сезоне-2020/2021 «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд.