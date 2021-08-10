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«Эвертон» готов продать Андре Гомеша

«Эвертон» готов продать Андре Гомеша
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Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на O Jogo, ливерпульцы готовы продать португальца и намерены рассматривать предложения от других клубов. Потенциальное расставание с Гомешем связано с тем, что новому главному тренеру команды Рафаэлю Бенитесу необходимы средства для усиления состава.

Гомеш начинал карьеру в «Бенфике», а впоследствии выступал за «Валенсию» и «Барселону». В «Эвертон» перебрался в 2018 году — сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В сборную Португалии вызывается с 2014 года.

В прошлом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 28 матчах английской Премьер-Лиги, отдал один голевой пас и получил три жёлтые карточки.

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