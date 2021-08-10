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Месси вылетел из Барселоны для трансфера в «ПСЖ»

Месси вылетел из Барселоны для трансфера в «ПСЖ»
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Бывший нападающий «Барселоны» аргентинец Лионель Месси вылетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».

Жена форварда сборной Аргентины Антонелла Рокуццо опубликовала в своём «инстаграме» фото из самолета, направляющегося во Францию.

«Впятером отправляется навстречу новому приключению», – написала Антонелла в социальной сети.

Ожидается, что Месси прилетит в Париж ориентировочно в 16:00 по московскому времени. Сразу по прилёте спортсмен отправится на медосмотр перед трансфером в «ПСЖ».

«Месси определённо принял предложение «Пари-Сен-Жермен» о контракте и прибудет в Париж в ближайшие часы», — написал ранее инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Также аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча» и «Золотой бутсы».

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