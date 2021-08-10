Червиченко: «Спартаку» с «Бенфикой» только Хоттабыч поможет. Всё идёт к провалу столетия

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игровых проблемах московского клуба.

«Ожиданий от матча «Спартака» и «Бенфики» особо нет. Хочется, конечно, чтобы «Спартак» если не выиграл — про это вообще забыть можно — то хотя бы сыграл вничью. Или если уже и проиграл бы, то солидно. В плане того, чтобы клуб по максимуму огрызался и бился, проявлял себя. Хотя по настроению и по результату первого матча вряд ли на это можно рассчитывать.



Думаю, что «Спартаку» нужен какой-то яркий повод, взрыв и вспышка. Что-то нужно такое, что могло бы объединить всех и погасить это брожение. Как раз какой-то выигрыш и проход дальше стали бы таким поводом. Но я не знаю, готова ли команда к этому. Мне кажется, что пока нет.



Мне кажется, что про Лигу чемпионов и так уже забыли, проиграли дома 2:0. При том, что судья очень помогал. Даже в РПЛ такой судейской помощи не видел. Там четыре или пять должны были быть, если все пенальти поставили бы и другие моменты засчитали. Поэтому я не вижу, за счёт чего «Спартак» победит. Если только им Хоттабыч, наверное, поможет. Всё идёт к провальному столетию клуба.



Трудно сказать, что может спасти клуб. Тренер сейчас у «Спартака» нормальный. Тут вопрос не в тренере, а в среде, в которой сейчас обитает «Спартак». Она сейчас воспалённая. В первую очередь нужно всё успокоить. Может быть, взять какого-то серьёзного менеджера, который не только всех хозяев посадил бы в ложу и не подпускал к команде, но и внутри самой команды навёл бы порядок во всех отраслях и направлениях», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.