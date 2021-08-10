Степашин: Абрамович интересуется Захаряном? Пускай интересуется своей судьбой

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал интерес «Челси» к полузащитнику Арсену Захаряну.

«Пишут, что Захаряном интересуется Абрамович? Пускай Абрамович интересуется своей судьбой. Отступные за Захаряна € 12 млн? Думаю, что он в перспективе стоит не меньше. Но, с другой стороны, ему только 18 исполнилось. Ну, я-то знаю, что ему такие рекомендации дают.

Конечно, надо по крайней мере года три ещё поиграть здесь, в отечественном первенстве. Ну, в «Динамо», естественно, куда ещё переходить, зачем? Чуть окрепнуть, и тогда можно идти. Иначе можно надломиться. Потому что чужая страна, чужие игроки, чужой менталитет. Это может сломать молодого парня. А своё он ещё успеет заработать. У нас было много примеров, когда люди уезжали и потом пропадали вообще. Будет все 30 миллионов стоить, если окрепнет? Ну а почему нет? Мы в своё время Данни «Зениту» за € 30 млн продали», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».