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«Шахтёр» обыграл «Генк» и вышел в финал квалификации Лиги чемпионов

«Шахтёр» обыграл «Генк» и вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
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В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» переиграл бельгийский «Генк». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1.

На 27-й минуте форвард «Шахтёра» Лассина Траоре открыл счёт. Тете от лицевой скинул на Траоре, который с угла вратарской ногой вколотил мяч в ворота. На 76-й минуте Маркос Антонио удвоил преимущество донецкой команды. Антонио среагировал на отскок у линии вратарской и низом протолкнул мяч в рамку. На 90-й минуте Сирил Дессерс отыграл один мяч. Дессерс получил мяч после прострела от лицевой линии и метров с десяти низом положил его в дальний угол.

В первом матче «Шахтёр» обыграл «Генк» со счётом 2:1. В финале квалификации Лиги чемпионов донецкая команда встретится с победителем пары «Спарта» (Чехия) — «Монако» (Монако).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 20:30 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
2 : 1
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Траоре – 27'   2:0 Антонио – 76'   2:1 Дессерс – 90'
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