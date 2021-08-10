«Шахтёр» обыграл «Генк» и вышел в финал квалификации Лиги чемпионов

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» переиграл бельгийский «Генк». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 2:1.

На 27-й минуте форвард «Шахтёра» Лассина Траоре открыл счёт. Тете от лицевой скинул на Траоре, который с угла вратарской ногой вколотил мяч в ворота. На 76-й минуте Маркос Антонио удвоил преимущество донецкой команды. Антонио среагировал на отскок у линии вратарской и низом протолкнул мяч в рамку. На 90-й минуте Сирил Дессерс отыграл один мяч. Дессерс получил мяч после прострела от лицевой линии и метров с десяти низом положил его в дальний угол.

В первом матче «Шахтёр» обыграл «Генк» со счётом 2:1. В финале квалификации Лиги чемпионов донецкая команда встретится с победителем пары «Спарта» (Чехия) — «Монако» (Монако).