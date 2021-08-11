Яремчук — о победе в матче со «Спартаком»: я счастлив

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со «Спартаком» (2:0). Напомним, украинский форвард в этой встрече поучаствовал в одном из голов, автором которого признали защитника красно-белых Самуэль Жиго.



«Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Благодарю тренера за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем болельщикам. Было здорово сыграть за «Бенфику». Каждый день я хочу тренироваться всё больше, чтобы забивать больше голов», — приводит слова Яремчука пресс-служба «Бенфики».

Напомним, в первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0. «Бенфика» прошла в стадию плей-офф квалификации, где сыграет с ПСВ.