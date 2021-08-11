Тренер «Бенфики» Жезуш — о победе над «Спартаком»: нам удалось выполнить первую задачу

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со «Спартаком» (2:0).



«Нам удалось выполнить первую задачу, выйдя в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов, где мы встретимся с ПСВ. «Бенфика» провела отличный матч. Команда знала, как извлечь пользу из того, чего удалось достигнуть в России. Это было важно для ответной встречи», — приводит слова Жезуша пресс-служба «Бенфики».

Встречу обслуживала английская бригада судей во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Четвёртый рефери — Дэвид Кут.



В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0. «Бенфика» прошла в стадию плей-офф квалификации, где сыграет с ПСВ.