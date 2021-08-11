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«ПСЖ» показал, как Месси провёл первый день в Париже

«ПСЖ» показал, как Месси провёл первый день в Париже
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«ПСЖ» продемонстрировал, как аргентинский нападающий Лионель Месси проводил день подписания контракта с новым клубом. Соответствующий ролик под названием «Лео Месси. Первый день» пресс-служба парижан разместила в своём «инстаграме». На видео показывается, как форвард прибыл в столицу Франции, прошёл медицинский осмотр, поставил подпись под соглашением и посетил стадион.

Вчера, 10 августа, Месси заключил контракт с «ПСЖ», рассчитанный на два года. Соглашение включает в себя опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, аргентинский нападающий проведёт пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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