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Экс-игрок «Спартака» Гладилин: в поражении от «Бенфики» позора нет, ожидаемый результат

Экс-игрок «Спартака» Гладилин: в поражении от «Бенфики» позора нет, ожидаемый результат
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2).

«В проигрыше «Бенфике» позора нет, это скорее ожидаемый результат: более сильная команда обыграла более слабую. Вот проигрывать «Нижнему Новгороду» — это как раз позор для такой команды как «Спартак». «Бенфика» же превосходит красно-белых по подбору футболистов, скорости, построению игры, поэтому здесь не должно быть никакой трагедии.

«Бенфика» играла в футбол, доминировала по всем позициям, а особенно в организации игры в атаке, а «Спартак» пытался сопротивляться. «Спартак» всегда играл в позиционный атакующий футбол, зачем что-то менять? Чемпионат Европы показал, что ставка делается на атакующий и интересный футбол: все ведущие команды играют в три нападающих, а защитники подключаются к атаке. Одной обороной ничего не добьёшься, поэтому вчера «Спартак» ничего не создал. Мы должны возвращаться к той игре, которая всегда была у команды: атакующей, мобильной и комбинационной. Только обороняясь, из десяти игр можно выиграть, дай бог одну.

Сейчас надо сделать выводы, даже на отборочном этапе мы пока не готовы играть и быть конкурентоспособными. До Лиги чемпионов «Спартак» точно не дотягивает. Это наша реальность: пока мы готовы для Лиги Европы. Чтобы не допустить провального столетия, руководителям команды нужно сесть и спокойно посмотреть, что и как, разобраться и решить все проблемы между собой. Футболисты, тренеры — это просто звено, потому что у самой команды проблем нет: есть финансы, отличный стадион, болельщики. Проблема у «Спартака» сейчас только одна: выстроить организацию клуба, а дальше поставить игру команде», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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