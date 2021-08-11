Малком вернулся в расположение «Зенита» после победы на Олимпиаде
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Малком вернулся в расположение и провёл вместе с командой первую тренировку после возвращения в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принес команде Андре Жардина золотые медали Олимпиады. «Зенит» продолжает подготовку к матчу с 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. «Зенит» набрал 9 очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (3) — на 11-м месте.
Комментарии
- 11 августа 2021
-
13:55
-
13:33
-
13:27
-
13:23
-
13:16
-
13:15
-
13:07
-
13:01
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:42
-
12:34
-
12:27
-
12:10
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:27
-
11:26
-
10:58
-
10:54
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
09:59
-
09:46
-
09:42
-
09:25
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
07:53
-
07:50
Партнерский контент