Малком вернулся в расположение «Зенита» после победы на Олимпиаде

Полузащитник «Зенита» Малком вернулся в расположение и провёл вместе с командой первую тренировку после возвращения в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба клуба.



Ранее Малком был вызван в сборную Бразилии для участия в Олимпийских играх в Токио. Гол, забитый полузащитником в дополнительное время финального матча, принес команде Андре Жардина золотые медали Олимпиады. «Зенит» продолжает подготовку к матчу с 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2. «Зенит» набрал 9 очков в трёх матчах и занимает первое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (3) — на 11-м месте.

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