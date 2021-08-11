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Суд по иску Павла Мамаева арестовал автомобили его бывшей жены Аланы

Суд по иску Павла Мамаева арестовал автомобили его бывшей жены Аланы
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В Ростове суд по иску полузащитника «Ростова» Павла Мамаева арестовал автомобили его бывшей жены Аланы, сообщает Mash. По информации источника, адвокат Вадим Лялин сообщил, что футболист потребовал у суда не делить имущество пополам, так как Алана не работает. Суд поддержал эти выводы и арестовал автомобили Range Rover Evoque long и Bentley Continental, чтобы девушка не могла их продать или подарить.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, обвинила футболиста в том, что он хочет забрать их дочь. Напомним, Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной тому послужила скандальная история измены Павла Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

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