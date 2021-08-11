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Фабрегас: «Монако» мечтает играть в Лиге чемпионов. Для нас очень важно пройти «Шахтёр»

Фабрегас: «Монако» мечтает играть в Лиге чемпионов. Для нас очень важно пройти «Шахтёр»
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (3:1) и выход в раунд плей-офф, где монегаски сыграют с донецким «Шахтёром».

«Спарта» — отличная команда, играющая агрессивно и при этом организованно. Для нас это была проверка. В первом тайме нас пару раз могли наказать, в Лиге чемпионов подобные ошибки могут быть фатальными. Здесь более высокий уровень игры. Нужно быстро учиться.

Выход в раунд плей-офф важен для нашей уверенности. Нам хотелось завершить работу, проделанную в прошлом сезоне. Играть в Лиге чемпионов — наша мечта. Мы будем усердно трудиться в ближайшие две недели, чтобы постараться пройти «Шахтёр». Для нас это очень важно», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба «Монако».

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