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РПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура на 25-28 августа

РПЛ объявила о переносе матчей 6-го тура на 25-28 августа
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Матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 будут перенесены c 28-29 августа на 25-28 августа, сообщает пресс-служба РПЛ.

«По просьбе Российского футбольного союза и с учётом интересов национальной сборной России лига согласилась перенести матчи 6-го тура РПЛ с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа. Решение было принято большинством голосов клубов РПЛ.

Публикация точного расписания 6-го тура со временем начала матчей планируется в пятницу, 13 августа, после завершения ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с участием «Сочи» и «Рубина», которые состоятся завтра, 12 августа. В случае выхода команд в раунд плей-офф игры «Спартак» – «Сочи» и «Краснодар» – «Рубин» будут предварительно перенесены на 1 декабря», — говорится в заявлении.

Ранее РФС попросил РПЛ сдвинуть сроки 6-го тура из-за подготовки сборной России к игре со сборной Хорватии.

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