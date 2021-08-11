Рассказов: когда говорили, что «Спартак» пройдёт «Бенфику», это было смешно

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов.

«Не хватило мастерства. Этим соперник от нас и отличается. «Бенфика» совершала меньше ошибок и действовала более грамотно. В первом матче повлиял быстрый гол в начале второго тайма, португальцы стали увереннее, а мы начали ошибаться. Здесь, в Лиссабоне, в первом тайме мы, стараясь закрывать зоны, действовали от обороны. Но моментов у нас совсем не было, мы очень мало атаковали. Во втором тайме уже всё было понятно.

Голы могут быть любыми. В первую очередь мы пропускаем. И тут уже не важно, как это было. Пропущенный гол – проблема. А мы не забивали. В футболе решают голы, а не количество созданных моментов. Почему не попробовали рисковать в Лиссабоне? Это связано с тем, что в первом матче мы столкнулись с прессингом. Мы решили играть от обороны, чтобы подловить их. Мы знали, что «Бенфика» не будет играть от обороны, у них другой менталитет, вторым номером они не играют. Мы старались, но совершённые ошибки не позволяли нам убегать в атаку.

Посмотрим, какие команды в итоге окажутся на групповом этапе Лиги Европы. Понятно, что мы хотим побеждать в каждом матче. Как показал уровень «Бенфики» – это команда Лиги чемпионов, нам пока тяжело таким соответствовать. Сравнивать нас и «Бенфику не стоит. Да, мы большой клуб в России, но небольшой клуб в мире. Нас знают только как клуб из России. С последних успехов в Европе прошло больше 20 лет, поэтому никого не волнует то, что было раньше.

Мы через раз играем в Лиге Европы, поэтому, повторюсь, с суперграндами сравнивать не надо. А «Бенфика», как говорил Гвардиола, одна из лучших команд в Европе по игре в обороне. Посмотрите на нас, на наш состав. У нас только те, кто играл в сборной, имеют европейский уровень, а тех, кто выступал в Лиге чемпионов, у нас можно пересчитать по пальцам. Нет опыта, нет мастерства, чтобы соответствовать. Когда говорили, что пройдём «Бенфику», это было смешно. Было понимание, что «Бенфика» сильнее, но всё равно обидно? Обиды нет. Понимаете, я же не только российский чемпионат смотрю», — цитирует Рассказова «Р-Спорт».