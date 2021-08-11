Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Месси — о переходе супруга в «ПСЖ»: открывается новая глава, полная возможностей

Жена Месси — о переходе супруга в «ПСЖ»: открывается новая глава, полная возможностей
Комментарии

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в «Пари Сен-Жермен».

«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо на своей странице в «Инстаграме».

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.

Новость по теме
Президент «Реала» опроверг информацию о своём влиянии на уход Месси из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021