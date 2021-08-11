Жена Месси — о переходе супруга в «ПСЖ»: открывается новая глава, полная возможностей
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Антонелла Рокуццо, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в «Пари Сен-Жермен».
«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо на своей странице в «Инстаграме».
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.
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