Жена Месси — о переходе супруга в «ПСЖ»: открывается новая глава, полная возможностей

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего Лионеля Месси, прокомментировала переход мужа в «Пари Сен-Жермен».

«Прекрасный этап завершён, но открывается новая глава, полная возможностей! Поначалу все перемены тяжелы, но вместе мы продолжим писать нашу историю. Мы любим тебя, Лео. Мы с тобой во всём», — написала Рокуццо на своей странице в «Инстаграме».

Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.



5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.