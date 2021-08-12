«Я плакал вместе с Лео». Президент Венесуэлы отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал нападающего Лионеля Месси после ухода из «Барселоны».
«То, как поступили с Месси в „Барселоне, было ужасно. Я плакал вместе с ним. Когда я увидел слёзы на лице Месси, я заплакал, потому что он настоящий мужчина, легенда мира спорта. Поступку руководства “Барселоны» нет оправдания. Они выгнали Месси. Я уверен, что Лионель станет чемпионом с парижанами", — приводит слова Мадуро New York Post.
10 августа Лионель Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Напомним, аргентинский футболист выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.
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