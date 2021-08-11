«Начинаю новый этап в жизни». Месси обратился к болельщикам
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Нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам после перехода в «Пари Сен-Жермен».
«Я начинаю новый этап в своей жизни, и делаю это с большой мотивацией и желанием продолжать учиться новому каждый день. Будем работать над достижением целей «ПСЖ», — написал Месси в «Инстаграме».
Вчера, 10 августа, Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. Сегодня, 11 августа, 34-летний аргентинский форвард провёл пресс-конференцию на стадионе «Парк де Пренс».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2003 года.
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