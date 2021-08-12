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Сетьен: попав в «Барселону», испытал шок. Не сталкивался с подобным за 40 лет работы

Сетьен: попав в «Барселону», испытал шок. Не сталкивался с подобным за 40 лет работы
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Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился воспоминаниями о работе в каталонском клубе.

«Я согласился тренировать «Барселону», потому что это была единственная такая возможность, которая выпадала в моей жизни. Я пришёл в клуб в непростое время. Я прекрасно понимал, что у них не было вариантов, но ты сам не можешь отказаться от того, чтобы тренировать лучших футболистов мира.

Попав в «Барселону», я испытал шок. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным за 40 лет работы. В раздевалке всё было совсем не гладко. В этой команде не было того, что я привык видеть раньше. Это действительно вызвало у меня шок. Мы проиграли Примеру, и кто-то может сказать, что это моя вина. Я беру на себя часть вины, но на моём месте любой тренер потерпел бы неудачу», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

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