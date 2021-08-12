Акинфеев – лидер рейтинга по преданности одному клубу среди действующих игроков топ-10 лиг
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35-летний российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев лидер по одному из самых впечатляющих статистических достижений среди действующих игроков десяти лучших европейских чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в «Твиттере».
Голкипер выступает за ЦСКА уже 18 лет, 7 месяцев и 10 дней. Ближайший его конкурент – 34-летний хавбек английского «Вест Хэм Юнайтед» Марк Ноубл (17 лет, 7 месяцев и 10 дней), а замыкает тройку лучших по этому показателю испанский защитник «Осасуны» Ойер (16 лет, 1 месяц и 11 дней).
Всего на счету Акинфеева 677 встреч за московский ЦСКА, в которых он пропустил 604 мяча, при этом на его счету 286 матчей на ноль. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
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