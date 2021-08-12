Червиченко о письме ветеранов «Спартака»: эпоха коммунизма прошла. Вряд ли письма помогут

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу письма ветеранов «Спартака».

«Непонятно, с чего ветераны «Спартака» решили, что Алекперов может изменить ситуацию. Федун к Вагиту намного ближе, чем ветераны. Как бы ветераны ни упражнялись в эпистолярном жанре, Алекперов скорее по-дружески и по-доброму что-то скажет Федуну, чем уберёт его.



Я могу понять Ловчева, Титова и остальных. Кроме «Спартака» в их жизни по сути ничего не было. Но форма обращения и попыток что-то поменять — странная. Давно пора понять, что «Спартак» живёт в капитализме. Эпоха коммунизма давно прошла, все эти письма… Конечно, реагировать на весь этот сумасшедший дом в «Спартаке» надо, но это вряд ли поможет. Траты Федуна никогда не окупятся, а раз не окупятся, то и смысла в этом крике особо нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.