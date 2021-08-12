Стала известна зарплата Соболева по новому контракту со «Спартаком»
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Зарплата нападающего московского «Спартака» Александра Соболева по новому контракту составит € 2 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также нападающий получил подписной бонус в размере € 1 млн.
Напомним, Александр Соболев перешёл в «Спартак» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах нападающий провёл 42 матча и забил 19 мячей, а также отдал 8 результативных передач.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, пробиться в групповой этап москвичам не удалось, они по сумме двух матчей уступили в квалификации «Бенфике» со счётом 0:4.
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