Дети экс-игрока «Зенита» и «Динамо» Данни заключили первые профессиональные контракты
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Дети экс-футболиста «Зенита» и московского «Динамо» Данни Бернарду и Франсишку заключили первые профессиональные контракты с португальским футбольным клубом «Маритиму». Об этом сообщила пресс-служба «Маритиму» в своём «твиттере».
«Бернарду и Франсишку заключили профессиональные контракты с клубом «Маритиму», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» футбольного клуба.
Братьям Бернарду и Франсишку Гомиш по 17 лет.
Их отец выступал позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника. В 2008 году футболист перешёл в «Зенит» из «Динамо». Трансфер оценивали в € 30 мнл. На тот момент это был самый дорогой переход в рамках Российской Футбольной Премьер-Лиги.
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