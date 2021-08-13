Дети экс-игрока «Зенита» и «Динамо» Данни заключили первые профессиональные контракты

Дети экс-футболиста «Зенита» и московского «Динамо» Данни Бернарду и Франсишку заключили первые профессиональные контракты с португальским футбольным клубом «Маритиму». Об этом сообщила пресс-служба «Маритиму» в своём «твиттере».

«Бернарду и Франсишку заключили профессиональные контракты с клубом «Маритиму», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном «твиттере» футбольного клуба.

Братьям Бернарду и Франсишку Гомиш по 17 лет.

Их отец выступал позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника. В 2008 году футболист перешёл в «Зенит» из «Динамо». Трансфер оценивали в € 30 мнл. На тот момент это был самый дорогой переход в рамках Российской Футбольной Премьер-Лиги.