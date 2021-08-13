Источник: Варан подписал контракт с «МЮ» по схеме «4+1»

Французский защитник Рафаэль Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года с возможностью продления соглашения ещё на один год. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, последние документы по сделке были оформлены ещё вчера, 12 августа, после медицинского обследования.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Рафаэля Варана ещё в конце июля. Позднее стало известно, что футболист проведёт некоторое время на карантине перед заключением контракта с английским клубом.

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.