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«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ренна» Доку

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Ренна» Доку
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«Ливерпуль» нацелился на бельгийского нападающего «Ренна» Жереми Доку. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, 19-летний футболист привлёк внимание мерсисайдцев своей игрой на Евро-2020. Сообщается, что «Ренн» готов продать игрока за € 45 млн.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Доку принял участие в 30 матчах (26 в основе), забил два гола, отдал три голевых паса и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 26 млн. Доку перешёл в «Ренн» из «Андерлехта» в 2020 году. Также в сборную Бельгии футболист вызывается с 2020 года.

Ранее стало известно, что 29-летний швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири достиг соглашения о контракте с «Лионом» до 2024 года.

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