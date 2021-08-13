Александр Соболев обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал продление контракта с московским клубом и обратился к болельщикам.



«Хочу поблагодарить клуб и руководство за оказанное доверие. Отдельное спасибо говорю болельщикам «Спартака», которые приняли меня и всегда поддерживают, несмотря ни на что. Горд быть частью великого клуба. Вы никогда не увидите меня равнодушным! Я всегда честен и, когда выхожу на поле, будь это две минуты или весь матч, делаю всё, чтобы помочь команде по максимуму. Уверен, что в скором времени всё будет ещё лучше и мы станем сильнее! От всей души ещё раз благодарю нашу красно-белую семью за доверие. Обещаю, что всегда буду отдавать всего себя команде. Вперёд, «Спартак»!» — цитирует Соболева пресс-служба клуба.



Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах форвард провёл 42 матча и забил 19 мячей, а также отдал восемь результативных передач.

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