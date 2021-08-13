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Эсекьель Понсе назвал задачу, которую «Спартак» должен ставить перед собой в Лиге Европы

Эсекьель Понсе назвал задачу, которую «Спартак» должен ставить перед собой в Лиге Европы
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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе ответил на вопрос, какую задачу команда должна ставить перед собой в предстоящем розыгрыше Лиги Европы.

«Конечно, мы должны стремиться попасть в плей-офф Лиги Европы. В группе нам наверняка снова достанутся сильные соперники, но мы и сами способны показывать яркий, результативный футбол. Не сомневаюсь в этом», — приводит слова Понсе пресс-служба «Спартака».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Спартак» занял второе место в Российской Премьер-Лиге и пробился в отборочный турнир Лиги чемпионов. В 3-м квалификационном раунде красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) и вылетели из главного еврокубка. «Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы. Соперники московской команды пока неизвестны.

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