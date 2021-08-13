Олег Яровинский: я бы в жизни не пошёл работать в «Спартак»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил, что никогда в жизни не пошёл бы работать в «Спартак».
«Правда ли, что Зарема Салихова предлагала мне должность спортивного директора «Спартака»? Нет. Более того — я бы в жизни не пошёл туда работать. По своим убеждениям. Мне нравится в «Рубине», мы выстраиваем коллектив, и ни в коем случае нельзя уходить, когда у вас сложился хороший коллектив, выстраиваются интересные обстоятельства — нельзя на полпути всё это бросать», — цитирует Яровинского «РБ-Спорт».
Напомним, в матче 3-го тура РПЛ «Рубин» встречался с «Ахматом». Встреча закончилась победой «Рубина» со счётом 2:1, а во втором тайме у грозненцев удалили голкипера Гиорги Шелия. Позднее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев жёстко раскритиковал судью.
- 13 августа 2021
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