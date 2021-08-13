Масалитин: ЦСКА надо доплачивать, чтобы такого Влашича кто-то взял

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о ситуации с полузащитником армейцев Николой Влашичем.



«Влашич — профессионал, должен выходить на поле и отрабатывать нынешний контракт. Клуб заплатил за Влашича 15 млн, платит зарплату, премиальные, обувает, одевает, тратит определённые деньги и хочет их возместить.



Пускай высказываются агент, отец. Николе надо выходить и играть на высочайшем уровне, чтобы тот же «Милан» быстрее хотел его купить. Но мы посмотрели две игры, такого Влашича не то что продавать куда-то нужно, там ещё ЦСКА доплачивать надо будет, чтобы такого Влашича кто-то взял. Дело Николы как игрока — тренироваться, хорошо играть, поступит выгодное предложение, естественно, его отпустят.



Давайте ещё рассмотрим: «Милан» за Влашича даёт 30 млн, здесь он получает миллиона три, а там скажут 1,5-2. Никола может сказать, что не пойдёт в «Милан» за такую зарплату. При всех раскладах футболисту надо выходить на поле и показывать хорошую игру, доказать, что цена на него оправдана», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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