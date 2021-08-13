Джейдон Санчо не поможет «МЮ» на старте сезона. Он не в форме

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что команда пока не может рассчитывать на полузащитника Джейдона Санчо, перешедшего в клуб этим летом из дортмундской «Боруссии».



«У Джейдона был отпуск после Евро, а после этого — небольшие проблемы со здоровьем. Он провёл с нами полторы тренировки, так что занимался не слишком много. Нужно подождать, пока он наберёт форму. Но в ходе сезона Санчо будет очень важным игроком для нас», — приводит слова Сульшера TV2.



Завтра, 14 августа, «Манчестер Юнайтед» предстоит провести матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Лидс Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.