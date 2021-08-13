Клопп сравнил «Ливерпуль» и топ-клубы: мы тратим только те деньги, которые зарабатываем

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о приобретениях конкурентов. По словам Клоппа, «Ливерпуль» не может тратить такие деньги, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

«Не удивлён, что они тратят такие деньги. Эти клубы не зависят от последствий пандемии. Знаю, что они находят способы, чтобы потратиться на трансферы. Мы в курсе нашей ситуации. И мы все понимаем, как складываются дела у «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». У нас же своя жизнь. Мы тратим только те деньги, которые зарабатываем. И так было всегда.

Мы потратились в этом году ещё до того, как купили Конате. После прошлого сезона было очевидно, что нам нельзя рисковать на этой позиции.

Но меня никогда не удивляли финансовые возможности «Челси», «Манчестер Сити» или «Юнайтед». Я уже долго живу в Англии, знаю, что у них есть решения. А наш путь — сохранить состав. Мы не можем просто брать и подписывать игроков. У нас есть ограничения», — цитирует Клоппа Sky Sports.